T.C. Alaşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde

Yayın Tarihi:

T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/848 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İlİlçeKöy / MahAda / Parsel NoMalik AdıKam.Taş.YüzölçümüDava Esas No
ManisaAlaşehirYeniköy107/6Volkan Kaya473,97m²2024/848
ManisaAlaşehirÖrnekköy106/1ERD Solar Enerji Sanayi ve Tic Şirketi888,64 m²2024/846
ManisaAlaşehirYeniköy104/6ERD Solar Enerji Sanayi ve Tic Anonim Şirketi862,93 m²2024/847
ManisaAlaşehirÖrnekköy106/2Mehmet Eren, İrfan Eren, Gökay Erdal175,42 m²2024/850
ManisaAlaşehirYeniköy103/3Ahmet Altubay, Süreyya Serttaş1.072,46 m²2024/844
ManisaAlaşehirYeniköy104/10Kadriye Tokkaş, Osman Muslu, Süleyman Muslu, Mustafa Muslu, Fatma Muslu, Kamile Girgin671,22 m²2024/849
ManisaAlaşehirGürsu103/2Nesrin Yüksel, Zekiye Aksu, Ebrar Aksu, Züliha Çelik ve diğerleri..4.360,13 m²2024/845

#ilangovtr BASIN NO: ILN02112560