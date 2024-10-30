T.C. Alaşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/848 Esas
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
|İl
|İlçe
|Köy / Mah
|Ada / Parsel No
|Malik Adı
|Kam.Taş.Yüzölçümü
|Dava Esas No
|Manisa
|Alaşehir
|Yeniköy
|107/6
|Volkan Kaya
|473,97m²
|2024/848
|Manisa
|Alaşehir
|Örnekköy
|106/1
|ERD Solar Enerji Sanayi ve Tic Şirketi
|888,64 m²
|2024/846
|Manisa
|Alaşehir
|Yeniköy
|104/6
|ERD Solar Enerji Sanayi ve Tic Anonim Şirketi
|862,93 m²
|2024/847
|Manisa
|Alaşehir
|Örnekköy
|106/2
|Mehmet Eren, İrfan Eren, Gökay Erdal
|175,42 m²
|2024/850
|Manisa
|Alaşehir
|Yeniköy
|103/3
|Ahmet Altubay, Süreyya Serttaş
|1.072,46 m²
|2024/844
|Manisa
|Alaşehir
|Yeniköy
|104/10
|Kadriye Tokkaş, Osman Muslu, Süleyman Muslu, Mustafa Muslu, Fatma Muslu, Kamile Girgin
|671,22 m²
|2024/849
|Manisa
|Alaşehir
|Gürsu
|103/2
|Nesrin Yüksel, Zekiye Aksu, Ebrar Aksu, Züliha Çelik ve diğerleri..
|4.360,13 m²
|2024/845
#ilangovtr BASIN NO: ILN02112560