T.C. Alaşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden
T.C.ALAŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
2024/354 Esas
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Alaşehir Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.23/10/2024
|Dava esas no
|Malik adı
|İl
|İlçe
|Köy/Mah
|Ada/parsel
|Kam.Taş.Yüzölçümü
|2024/354
|AFET TERCAN, AHMET SÜRE, AHMET UĞUR MUSAL, BERRAN ÖZSOY, ENDER BAŞARAN, HAFİZE SEDA ÖZGÜ, HAFİZE SEMA ÖZGÜ, HAMDİYE COŞKUN, HAZIM ÜNLÜ, KEREM YILDIRIM, MEHMET OKCU, MEHMET YİĞİT OKCU, MEHMET ZEKİ OKCU, NADİR BAŞARAN, NEMİDE ÜNLÜ, NERMİN SÜRE, NİRE MUSAL, NURLAN KARTAL, ÖMER LÜTFİ BAŞARAN, RAŞİDE BAŞARAN, RIDVAN GÜNEŞ, SAİT BASTIK, SALİH KARDAŞ, SERMET ÖZGÜ, SEYFETTİN BULUT, SEYFETTİN KOÇ, SEZAİ TÜRKMEN, TEKİN KOÇ, TURAN BARAN, ÜMMÜ DEMİRBÜKEN, ÜNVER ÜNLÜ
|Manisa
|Alaşehir
|Kavaklıdere/
Cumhuriyet
|269 ada
232 parsel
|4.016,39 m²
|2024/355
|Ahmet Urgancı
|Manisa
|Alaşehir
|Yeniköy
|103 ada 4 parsel
|632,27 m²
|2024/356
|Niyazi Erdoğan
|Manisa
|Alaşehir
|İstasyon
|547 ada 66parsel
|216,79 m²
|2024/357
|Manisa Büyükşehir Belediye Başkanığı
|Manisa
|Alaşehir
|Piyadeler
/İstasyon
|207 ada
5 parsel
|571,96 m²
|2024/358
|Manisa Büyükşehir Belediye Başkanığı
|Manisa
|Alaşehir
|Piyadeler/
Yayalar
|113 ada
162 parsel
|201,29 m²
|2024/359
|Hilkat İpekli,
Rakibe Burnaz
|Manisa
|Alaşehir
|Göbekli
|104 ada
2 parsel
|519,40 m²
|2024/360
|DAVUT AYDIN, FATMA AYDIN,
HARUNAYDIN,
MEHMET RAŞİT AYDIN,
MESUT AYDIN,
MUSTAFA AYDIN, MÜESSER ÖZSAVAŞCI, SÜLEYMAN AYDIN
|Manisa
|Alaşehir
|Yeniköy
|104 ada
8 parsel
|212,97 m²
#ilangovtr BASIN NO: ILN02111660