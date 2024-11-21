T.C. Aliağa 1 Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. ALİAĞA 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/36
Davacı Önder Karakulak ile davalı Maliye Hazinesi arasında Aliağa 1Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/36 esas sayılı dosyasında görülen davada; Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. Maddesi gereğince dava konusu,"İzmir ili, Aliağa İlçesi, Samurlu Mahallesi, 1277 parselin doğusu, menfezin güneydoğusun bulunan 2.737,58-m2 tescil harici alanın" kullanıcısı Önder Karakulak adına tapuda tescili talep edildiği hususu TMK' nun 713. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02125682