T.C. Almus Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/393

Davacı idare olan TÜRKİYE ELEKRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen karar gereğince;

1.Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Almus Şubesi'ne yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Davanın duruşmalarının Almus Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içeresinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.uncu maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

1)Dava Esas No : 2024/393

Davalılar : 1-Fadime Gönültaş, 2-Gülderen Gönültaş, 3-Gülseren Gönültaş, 4-Menşure Gönültaş,

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, İstiklal Mahallesi, 9 ada 16 parselyü,155 ada 2 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı :1.920,00 m²'lik trafo binası