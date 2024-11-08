T.C. Almus Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/345 Esas

Davacı idare olan TÜRKİYE ELEKRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının yapılan 30/10/2024 tarihli ara karar gereğince;

1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Almus Şubesi'ne yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Davanın duruşmalarının Almus Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içeresinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.uncu maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

1) Dava Esas No : 2024/345

Davalılar : 1-Nebi Selvan, 2-Deniz Selvan, 3-İbrahim Selvan, 4-İncigül Karakurt, 5-Name Mutlu, 6-Şenol Selvan

Taşınmaz : Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,155 ada 2 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı: 1.157,71 m²'lik daimi irtifak bedeli

2)Dava Esas No : 2024/346

Davalılar: 1-Hanife Arslan, 2-Bekir Kargu,3-Muharrem Kargu, 4-Memet Kargu, 5-İsmahan Kargu, 6-Tahsin Kargu, 7-Ali Kargu, 8- Ali Rıza Kargu, 9-Döne Kartal, 10-Eylem Kartal, 11-Pınar Kargu, 12-Tülay Kargu, 13-Türkan Demir, 14-Ulaş Kartal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,155 ada 3 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :4.946,28 m²'lik daimi irtifak bedeli

3)Dava Esas No : 2024/347

Davalılar : 1-Fatma Kargu(kısıtlı), Zübeyde Büt(vasi)

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,155 ada 4 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :300,10 m²'lik daimi irtifak bedeli

4)Dava Esas No : 2024/348

Davalılar : 1-Cemal Kargu, 2-Dursun Kargu(miras bırakan), 3-Fatma Kargu(kısıtlı), 4-Gizem Karaca(Gökçe Karaca vasisi), 5-Gökçe Karaca(kısıtlı), 6-Yeter Kargu(kısıtlı), 7-Gökay Başkaya(Yeter Kargu vasisi), 8-Selçuk Karaca, 9-Selahattin Kargu, 10-Hatice Selvan, 11-Güldane Karaca, 12-Kaymak Karaca(miras bırakan), 13-Zübeyde Büt(Fatma Kargu vasi),

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 37 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1.495,12 m²'lik daimi irtifak bedeli

5)Dava Esas No : 2024/349

Davalılar : 1-Ali Kargu(miras bırakan), 2-Ali Rıza Kargu, 3-Bekir Kargu, 4-Döne Kartal(miras bırakan), 5-Emirhan Ünyeli, 6-Eylem Kartal, 7-Hanife Arslan, 8-Ismihan Kargu, 9-Memet Kargu, 10-Muharrem Kargu, 11-Pınar Kargu, 12-Tahsin Kargu, 13-Tülay Kargu, 14-Türkan Demir, 15-Ulaş Kartal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 36 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1.913,13 m²'lik daimi irtifak bedeli

6)Dava Esas No : 2024/350

Davalılar : 1-Döne Saltık, 2-Halil Usta, 3-Kamil Bektaş, 4-Nurgül Özer, 5-Ünal Bektaş, 6-Yeter Bektaş Çinar

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 49 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :113,77 m²'lik daimi irtifak bedeli

7)Dava Esas No : 2024/351

Davalılar : 1-Cemal Bektaş(miras bırakan), 2-Fatime Yılmaz, 3-Fatma Bektaş, 4-Gökhan Bektaş, 5-Gülsay Yalçın, 6-İclal Bektaş Köksal, 7-Mehmet Bektaş(miras bırakan), 8-Muharrem Bektaş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 46 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :538,02 m²'lik daimi irtifak bedeli

8)Dava Esas No : 2024/352

Davalılar : 1-Cemal Bektaş(miras bırakan), 2-Fatime Yılmaz,3-Fatma Bektaş, 4-Gökhan Bektaş, 5-Gülsay Yalçın, 6-İclal Bektaş Köksal, 7-Mehmet Bektaş(miras bırakan), 8-Muharrem Bektaş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 47 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1.183,06 m²'lik daimi irtifak bedeli

9) Dava Esas No : 2024/353

Davalılar : 1-Döne Saltık, 2-Halil Usta, 3-Kamil Bektaş, 4-Nurgül Özer, 5-Ünal Bektaş, 6-Yeter Bektaş Çinar

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 48 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :2.691,77 m²'lik daimi irtifak bedeli

10) Dava Esas No : 2024/354

Davalılar : 1-Ahmet Arslan, 2-Ali Halis, 3-Bülent Arslan, 4-Deniz Selvan, 5-Durmuş Akkemik(Miras Bırakan), 6-Elif Cömert, 7-Elif Çınar, 8-Fadik Selvan(miras bırakan), 9-Fatma Halis(Miras Bırakan), 10-Fidan Halis, 11-Hakkı Arslan, 12-Hüseyin Halis(Miras bırakan), 13-İbrahim Halis(miras bırakan), 14-İbrahim Selvan, 15-İncigül Karakurt, 16-Kiraz Taşbaş, 17-Mavuş Arslan(miras bırakan), 18-Murat Arslan, 19-Murtaza Akkemik, 20-Muzaffer Arslan, 21-Name Mutlu, 22-Nebi Selvan, 23-Niyazi Halis, 24-Oktay Halis, 25-Sevim Arslan, 26-Sultan Taşbaş, 27-Şenol Selvan, 28-Umut Hasan Halis, 29-Yaylalı Korkmaz, 30-Yosma Korkmaz

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,156 ada 54 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :239,79 m²'lik daimi irtifak bedeli

11) Dava Esas No : 2024/355

Davalılar : 1-Cafer Akkemiz, 2-Ercan Akkemik, 3-Hasan Akkemis, 4-Hatice Taşbaş, 5-İlkay Sağlam, 6-Kibriye Akkemik, 7-Sevgi Dağ, 8-Sevim Selvan, 9-Tuncer Akkemik, 10-Ünal Akkemik

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,157 ada 138 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1585,33 m²'lik daimi irtifak bedeli

12) Dava Esas No : 2024/356

Davalılar : 1-Cemal Çapar, 2-Fadik Taşbaş, 3-Fatma Bakır, 4-Hüseyin Bakır, 5-Mavuş Çapar(miras bırakan), 6-Mustafa Çapar, 7-Selahattin Çapar, 8-Sündüs Taşbaş, 9-Şerife Arslan, 10-Zöhre Taşbaş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,157 ada 142 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :2.261,80 m²'lik daimi irtifak bedeli

13) Dava Esas No : 2024/357

Davalılar : 1-Behzat Akkemik, 2-Bülent Akkemik, 3-Hasan Akkemis, 4-Hidayet Akkemik(miras bırakan), 5-İsmail Akkemik(miras bırakan), 6-Muharrem Akkemik, 7-Nergiz Taşbaş, 8-Şermin Akkemik, 9-Veli Akkemik,

Taşınmaz : Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,157 ada 143 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı : 3.334,77 m²'lik daimi irtifak bedeli

14) Dava Esas No : 2024/358

Davalılar : 1-Hüseyin Aydın

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,157 ada 145 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :5.684,50 m²'lik daimi irtifak bedeli ve 169m²'lik direk yeri mülkiyet hakkı tesisi

15) Dava Esas No : 2024/359

Davalılar : 1-Ahmet Aydın, 2-Ali Aydın(miras bırakan), 3-Döne Yıldırım, 4-Dürdane Bakan, 5-Eyüp Aydın, 6-Fazlı Bakan, 7-Göşan Şahin, 8-Gülcan Yetiş, 9-Maksim Aydın, 10-Mehtap Gül, 11- Meryem Aydın(miras bırakan), 12-Murat Aydın, 13-Nurcan Safa, 14-Salman Bakan, 15-Sarıkız Bakan(miras bırakan), 16-Sevilay Aydın, 17-Sürmeli Bakan, 18-Türkan Yılmaz, 19-Yeter Aydın, 20-Yeter Demirtaş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,157 ada 155 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1.376,52 m²'lik daimi irtifak bedeli

16) Dava Esas No : 2024/360

Davalılar : 1-Aytekin Aydın, 2-Veli Aydın

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,157 ada 154 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :2.291,60 m²'lik daimi irtifak bedeli

17) Dava Esas No : 2024/361

Davalılar : 1-Duran Kılıç, 2-Gülüzar Taşbaş, 3-Halil Kılıç, 4-Semra Aktaş, 5-Yeter Kılıç

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,159 ada 35 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1.209,40 m²'lik daimi irtifak bedeli

18) Dava Esas No : 2024/362

Davalılar : 1-Duran Kılıç, 2-Gülüzar Taşbaş, 3-Halil Kılıç, 4-Semra Aktaş, 5-Yeter Kılıç

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi, Kınık/ Kurtuluş Köyü,159 ada 34 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :851,59 m²'lik daimi irtifak bedeli,