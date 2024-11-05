T.C. Altınözü Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 05 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/47 Esas

DAVACI : BİRBARA KÖŞKEROĞLU

DAVALI : ZÜLEYHA KASAPOĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

İlgili davaya ilişkin davacı vekili tarafından Mahkememize sunulmuş olan 02/01/2022 tarihli dava dilekçesi ile; Hatay ili Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi, 3ada, 24 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesinin talep edildiği,

Hatay ili Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi, 3ada, 24 parsel sayılı taşınmazda hak sahibi olmanız nedeniyle adresinize tebligatların çıkarıldığı ancak tebligatların tarafınıza tebliği mümkün olmamış olup;

Dosyamızın 03/12/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.