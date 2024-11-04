T.C. Altınözü Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 04 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/125 Esas

DAVACI : ÇETİN CAN

DAVALI : ŞEMSEDDİN YALÇIN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından Mahkememize sunulmuş olan 23/03/2022 tarihli dava dilekçesi ile; Dava konusu Hatay ili Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi ve Hatay ili Altınözü ilçesi Kansu Mahallesinde bulunan taşınmazlarda tapuya tescil suretiyle paylı mülkiyete çevrilmesi talep edildiği;

Dava konusu Hatay ili Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi ve Hatay ili Altınözü ilçesi Kansu Mahallesinde bulunan taşınmazlarda hak sahibi olmanız nedeniyle adresinize tebligatlarınçıkarıldığı ancak tebligatların tarafınıza tebliği mümkün olmamış olup;

Dosyamızın 03/12/2024 günü saat: 10:40'ta duruşmada bizzathazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.