T.C. Andırın Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/213

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli,Andırın İlçesi, Köleli Mahallesi 144 Ada 37 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/213 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

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