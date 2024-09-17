T.C. Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden

Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN



ESAS NO : 2023/22679

KARAR NO : 2023/23719

Hakimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.12.2013 tarihli ilamı ile; Gülağa ve Hatice'den olma, 15.02.1979 Nürnberk doğumlu, Kırıkkale, Sulakyurt, Alişeyhli mah/köy nüfusuna kayıtlı Hükümlü OKTAY DEMİR hakkında Hakimliğimizin 11.05.2022 tarih 2022/8046 İnfaz Hakimliği Dosyası 2022/8226 sayılı kararı ile 02.05.2022 tarihinden geçerli koşullu salıverilme kararının 25.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 5275 sayılı yasanın 107/12. Maddesi gereğinceGERİ ALINMASINA, Hükümlünün koşullu salıverilme kararının geri alınmasına konu Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.08.2022 gün2022/1561 esas 2022/1677 karar sayılı ilamı ile hükmedilen 3 ay hapis cezasının iki katı olan 180 GÜN HAPİS CEZASININ bihakkın tahliye tarihini geçmemek koşuluyla AYNEN İNFAZINA karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089708