T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2022/2181 Esas

Davacı , HÜSEYİN ERSEN EKREN' in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Sinop ili, Ayancık ilçesi, Yalı mah./köyü, C:3, Hane: 147' de nüfusa kayıtlı. Volkan Sarp ve Allıson Elizabeth' den olma, 05.03.2010 doğumlu, 13120091704 T.C. Nolu gaip ZAID AHMED EKREN' in Mart 2016 tarihinden bu yana kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2022/2181 esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurması veya ilgili dosyaya bildirmesi, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.