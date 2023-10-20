T.C. ANKARA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2007/42 Esas

Davacı Saniye YÜKSEL ile davalı YÜKSEL HAN TAŞ.MAD.İNŞ.MÜH.TUR.TİC.SAN.A.Ş. arasında mahkememizde görülmekte olan şikayet davasının duruşma gününün 12/03/2024 günü saat 09.50 olduğu, Mahkememizin 2007/42 Esas sayılı dosyası ile ilgili elinizde bulunan bilgi ve belgeleri sunmanız için tarafınıza 2 haftalık kesin süre verilmiş olmakla, sunulmadığı takdirde mevcut delil durumuna göre karar verileceği hususu davalı YÜKSEL HAN TAŞ MAD. İNŞ. MÜH. TUR. TİC. SAN. A.Ş. Yetkililerine ilan ve tebliğ olunur.