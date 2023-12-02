T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01



2021/633 ESAS

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin 2021/633 Esas 2023/219 karar sayılı 28/02/2023 tarihli ilamı sanık İSMAİL MERİÇ' hakkında; mahkememizin 16/07/2018 tarih 2017/981 Esas 2018/432 karar sayılı ilamı verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, deneme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle hükmün açıklanmasına, TCK 179/2,62/1,53 maddesi uyarınca1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Şahin ve Münevver oğlu 16/12/1968 Manavgat doğumlu Nevşehir/ Ürgüp/ Ortahisar /Cedi Mah/Köy nüfusuna kayıtlı İsmail MERİÇ'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da Cezaevinde olması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu vasıtasıyla dilekçe göndermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.