T.C. ANKARA 13. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2021/330 E.

Davacı DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı REMZİ GİRAY arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle; Ayyıldız Mah. Atatürk Bulvarı, No: 8 iç Kapı No: 7 Pursaklar/ Ankara adresinde Davalı Remzi Giray'a tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;Davacı Dünya Varlık Yön. A.Ş. tarafından davalı Remzi Giray aleyhine 14/07/2021 tarihinde Ankara 13. İcra Hukuk Mah.'ne açılan 2021/330 E sayılı dava ile Ankara 27. İcra Müd. 2015/10377 E sayılı dosyasında verilen 27/06/2021 tarihli aciz vesikası verilmesi talebinin reddi kararının kaldırılması istenmiş olmakla, HMK 317 m. göre 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi bildirileceğiniz cevap dilekçesi vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam edebileceği davalı Remzi Giray'a ilanen tebliğ olunur.