T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2023/238 ESAS

Türk Eğitim Vakfı Tarafından Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2022/1328 Esas sayılı dosyasında alınan yetkiye istinaden miras bırakan Mesude Südoğan' ın mirasçılık belgesi talep edildiğinden; Bursa İli Osmangazi İlçesi Alacamescit Mahallesi/Köyü Cilt No: 6 Hane No: 16 BSN: 7 de kayıtlı 14845813060 T.C. Kimlik numaralı 01/04/1923 Bursa doğumlu Ahmet ve Behice'den olma Mesude Südoğan' ın mirasçısı olduğuna dair hak talep edenlerin mahkememiz yukarıda yazılı dosyasına ilanın yayın tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde TMK. 594. Maddesi gereğince başvurmaları gerektiği aksi takdirde hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.