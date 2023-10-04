T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/4 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TUNA SEKMEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci defa ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 26864269902

ADI SOYADI : TUNA SEKMEN

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : ALEV

DOĞUM TARİHİ : 29/02/1992

DOĞUM YERİ : ÇANKAYA

İKAMETGAH ADRESİ : Barbaros Mah. John F. Kennedy Cad. No:49 İç Kapı No:16Çankaya/ ANKARA