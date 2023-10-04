T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/4 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TUNA SEKMEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci defa ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 26864269902
ADI SOYADI : TUNA SEKMEN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : ALEV
DOĞUM TARİHİ : 29/02/1992
DOĞUM YERİ : ÇANKAYA
İKAMETGAH ADRESİ : Barbaros Mah. John F. Kennedy Cad. No:49 İç Kapı No:16Çankaya/ ANKARA
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|BASIN NO: ILN01901756