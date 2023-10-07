T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01

Dosya No:2023/557

Davacı AYNUR TALAN ile davalılar METEHAN TALAN ve SAADET NUR TALAN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin Kaldırılması davasında, davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin dava konusu çocukların babaannesi olduğunu, çocuklara tek başına baktığını, davalılar Türkiye de bulunmadıklarını, çocukların hastalık, okul kaydı, hastane işlemlerini müvekkilinin yürüttüğünü, bu nedenlerle iş bu davayı açmak zorunda kaldıklarını beyan ettiği, ancak tüm aramalara rağmen davalılara tebligat yapılamadığı, adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 33874115204 TC kimlik numaralı, Nihat ve Aynur oğlu, 12/08/1981 doğumlu,

davalı METEHAN TALAN ile davalı 55969577698 T.C kimlik numaralı , Mustafa ve Hacer kızı, 05/09/1981 doğumlu, SAADET NUR TALAN 'a dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün 06/02/2024 tarihinde saat 09:50'ye bırakıldığı hususunun tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; 1-HMK.nun 127. maddesi uyarınca davalıların dava dilekçesi ile eklerinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini HMK. nun 129. maddesinde yazılı unsurları da içerir şekilde ve ilk itirazlarıyla birlikte ekleri de dahil olmak üzere ve davacı sayısından bir fazla nüsha olarak vermesine davalıya bir vekille temsil edilmediğiniz takdirde HMK’ nun 316-322 maddeleri gereğince yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği ;2-HMK 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına,

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve 06/02/2024 günü saat 09:50'ye bırakılan ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere dosya adli yardımlı olduğundan masrafların ileride haksız çıkacak tarafa yüklenmek üzere şuan Devletçe karşılanması hususuyla birlikte ilanen tebliğ olunur.