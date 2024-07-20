T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01



Sayı :2023/834 Esas

Davacılar , AFİFE ÖZCAN FOJNICA, AHMET ERHAN ARTAR, MİRAÇ ÖZCAN, MUAZ ÖZCAN, REŞAT ÖZCAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgileri yazılı Hatice Betül Özcan'dan 2014 tarihinden beri haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;Yukarıda kimliği yazılı 2014 tarihinden bu yana gaip olduğu bildirilen Hatice Betül Özcan'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2023/834 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : HATİCE BETÜL ÖZCAN - 34597094012 BOLU ili, MERKEZ ilçesi, ÇÖMLEKÇİLER mah/köy, 49 Cilt, 26 Aile sıra no, 47 sırada nüfusa kayıtlı, REŞAT ve NESLİHAN oğlu/kızı, 17/02/1997 doğumlu,

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