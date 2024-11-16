T.C. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/350

Davacı, UMUT BAĞCI tarafından Davalılar, YUSUF DUMAN, EMRAH KARAKOYUN aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında; Davalı Yusuf Duman'ın mernis adresi bulunmayıp normal yollarla tebligat yapılamamış ve adres araştırmalarında da yeni adresi tespit edilemediği için dava dilekçesinin gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin, arkadaşı davalılardan Yusuf DUMAN'a 2.000.000,00 TL borç para vererek karşılığında davalı Yusuf DUMAN'dan; "15.10.2022 tanzim tarihli, 2.000.000,00 TL bedelli, 15.02.2023 vade tarihli, alacaklısı Umut BAĞCI, borçlusu Yusuf DUMAN olan" bonoyu aldığını, alacağının vadesi geldiğinde davalı Yusuf DUMAN'ın borcunu ödemediğini, 15.10.2022 tanzim tarihli bononun tahsili için, Ankara 2.Genel İcra Dairesinin 2024/12864 Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığını, takibin 19.03.2024 tarihinde kesinleştiğini, borçlunun yapılan malvarlığı sorgusu neticesinde adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı olmadığı gibi bankalardan gelen İİK 89/1 cevapları da olumsuz yönde olup, kendisinin borç ödemeden aciz içerisinde olduğunun tespit edildiğini, davalı/borçlu Yusuf DUMAN'ın adına kayıtlı "Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Mah/Köy Nusratiye. 731 Ada, 234 Parsel, Bağımsız Böl.No:4, mesken nitelikli" taşınmazı, müvekkiline olan borcunun doğum tarihi olan 15.10.2022 tarihinden sonra borcu ödememek için sattığını, kötü niyetli olarak müvekkilinden mal kaçırma kastı ile hareket ettiğini, taşınmazın satış bedeli ile satış tarihindeki gerçek değerinin çok altında satıldığını belirterek satış işleminin muvazaalı olduğunun tespitine, bu iddianın kabul edilmemesi halinde İİK 277 vd. gereğince tasarrufun iptali ile İİK 283.md. gereğince satışa konu taşınmaz üzerinde icra takibindeki alacak ve tüm ferileri hakkında haciz ve satış isteme yetkisinin verilmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı “Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmesi gerektiği, süresi içinde cevap verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı HMK'nın 122. ve 128. maddeleri uyarınca" davalı Yusuf DUMAN'a davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.