T.C. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2020/223 Esas

Konu : Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi ile Duruşma Gün ve Saatinin Tebliği Davacı, OYA ÖZGÜLEÇ ile Davalılar, SULTAN ÖZGÜLEÇ, ÇANKAYA NÜFUS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacısı Oya Özgüleç tarafından davalıları Şevki Bozkurt, Fuat Bozkurt, Birkan Bozkurt ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne izafeten Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne açılan davacının mirasbırakanı olan 25142068312 T.C.kimlik numaralı Yaşar Özgüleç'in nüfus kaydının düzeltilmesi istemli eldeki davanın açıldığı, dava dilekçesindeki taleplerinin mirasbırakan Yaşar Özgüleç'in Sara'dan doğmadığı, Karabet'ten olmadığının tespiti, mirasbırakan Yaşar Özgüleç ile 41638496810 T.C. kimlik numaralı Fatma Sabahat Bozkurt'un kardeş olmadıklarının tespiti, tespit doğrultusunda nüfus kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması, mirasbırakan Yaşar Özgüleç'in anne hanesindeki Sara kaydının, baba hanesindeki Karabet kaydının terkini ile yargılama sırasında gerçek anne ve babasının tespiti halinde bu kişilerin anne ve baba olarak nüfusta kayıt ve tescili isteklerinden oluştuğu,

Dahili dava dilekçesinde özetle; nüfus kayıtlarında muris Yaşar Özgüleç'in kardeşi görünen Kiyork Özgüleç'in kızı 37760058422 T.C. kimlik numaralı Sultan Özgüleç'in, 02.11.2023 tarihinde yapılan duruşmada alınan ara karar uyarınca davaya dahil edilmesi istenilmiştir.

Dahili davalı Sultan Özgüleç'in Uyap adres veri tabanında mernis adresinin boş olması nedeniyle kendisinin mernis adresine dava dilekçesi ile dahili dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saati bildirilemediği anlaşılmakla, yukarıda yer alan özetler kapsamında mahkememizin 2020/223 Esas sayılı dosyasında 14/01/2025 günü saat 09.22'ye duruşma günü verilmiş olup, Ankara Dışkapı Adliyesi Ek Hizmet Binası 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda (2.kat) hazır bulunmanız İLANEN tebliğ olunur.