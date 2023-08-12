T.C. ANKARA 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/85

DAVACI : UNIVERSAL LUBRICANTS FCTORY-

DAVALI : AHMAD GLBY Çekmece Mah. 23. Sokak No: 6 / 1 Defne/ HATAY

Davacı UNIVERSAL LUBRICANTS FCTORY tarafından Davalı AHMAD GLBY açılan Marka hükümsüzlüğü davasında verilen ara kararı gereğince;

Davacı vekili, 2018/84351 sayı ile davalı adına tescil başvurusu yapılan markanın tescili halinde hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiş mahkememizce ve kararın etkinliğinin sağlanması ile yargılama sırasında markanın üçüncü kişilere devrini önlemek amacıyla 2018/84351 sayılı marka için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı AHMAD GLBY.’in bildirilen ve tespit olunan adresine dava dilekçesi ve duruşma gününün bildirilmesi için çıkartılan tebligat ise yapılamamış ve tebliğe yarar başka bir adresi de tüm araştırmalara karşı belirlenememiştir.

Bu nedenle mahkememizin 20.07.2023 tarihli ara kararı ile; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı AHMAD GLBY’in yargılama günü olan 02/11/2023 günü saat: 11:05’daki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.