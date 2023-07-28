T.C. ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

Esas No : 2023/21 Esas

T.C. ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/21

DAVACI :SONGÜL IRMAK

DAVALI :YUSUF IRMAK

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Davacı Songül Irmak tarafından davalı Yusuf Irmak aleyhine boşanma davasına ilişkin davanın yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce davalı Yusuf Irmak'ınen son "Küçük Kayaş Mah., 1806. Sok. No:45/7 Mamak- Ankara" adresine çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği ve yapılan araştırmalarda da davalı Yusuf Irmak'a tebliğe yarar adresine ulaşılamamış olması sebebiyle tebligatların davalı Yusuf Irmak'ın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davacı Songül Irmak vekili dava dilekçesinde; Müvekkili ile davalının 2000 yılında zorla davalının ve kendi ailesinin baskıları nedeniyle evlendiğini, evlendiği günden bu yana davalının müvekkiline karşı fiziksel, psikolojik, hakaret ve aşağılamalarının devam ettiğini, müşterek çocuk Yusuf'un henüz bebekken "bu çocuk neden ağlıyor diye" müvekkiline tekme attığını, davalının ailesinin boşa bunu kumarcının kızı diyerek tarafların evliliklerine karıştığını, davalının müvekkilini başka erkeklerle yakıştırdığını, iftira attığını, davalının evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, davalının gereksiz kıskançlık yaparak müvekkilini kısıtladığını, davalının evden işe gidiyorum diyerek gittiğini ancak işe gitmediğini, güvensiz davranışlar içerisinde olduğunu, davalının davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını, müşterek çocukların eğitim hayatlarının davalının davranışları nedeniyle olumsuz etkilendiğini, tarafların yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadıklarını, davalının kendini jiletleyerek müvekkiline fotoğraf attığını, davalının anormal davranışlarının olduğunu, evin kirası olan 1.100TL'nın davalı tarafından karşılanmasını ve müşterek çocuklar ve müvekkili yararına 5.000 TL tedbir nafakasına, kararın kesinleşmesiyle birlikte tedbir nafakalarının yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, 300.000TL maddi, 300.000 TL manevi tazminatın müvekkiline verilmesini ve düğünde ve nişanda takılan ziynetlerin aynen müvekkiline iadesine, aynen iadesi mümkün olmaması halinde değerinin müvekkiline verilmesini ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalı Yusuf Irmak tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunabileceği, bu süre içerisinde cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği gibi dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.