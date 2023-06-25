T.C. ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/198 Esas

DAVACILAR : 1-MEVLÜT ÇAPAN MİRASÇILARI

2-KEMAL ÇAPAN MİRASÇILARI

3-ŞÜKRÜ ÇAPAN MİRASÇILARI

DAVALILAR : 1- ÇANKAYA BELEDİYESİ ANKARA

2- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- MALİYE HAZİNESİ KARAHASANLI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

4- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5- KARAHASANLI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ

Davacılar tarafından Hazine, Çankaya Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karahasanlı Köyü Tüzel Kişiliği, Orman Genel Müdürlüğüne karşı açılan davada; davacıların dava konusu taşınmazın Çankaya İlçesi, Karahasanlı Köyünde kadastronun 1954 yılında yapıldığı, 70-80 yıldır imar ihya suretiyle zilyet olunan Alibeyli Mevkiinde 2 parça, Yazıpınar Mevkiinde 1 parça ve Karaçavuşlu Mevkiinde 1 parça olmak üzere toplam 4 parça taşınmazın tarla olarak kullanılmasına rağmen tescil harici bırakıldığı bildirilerek, zilyetliklerine dayalı olarak toplamda 190 dönüm civarındaki tarlaların adlarına tescili talep edilmekte olup, yukarıdaki koşulların bulunmadığı hususunda itirazı olanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde koşulların oluşması durumunda talep edilen kısmın davacılar adına tesciline karar verilebileceği, TMK'nın 713/4.maddesi gereğince ilan olunur.