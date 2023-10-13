T.C. ANKARA 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01



DOSYA NO :2022/493 Esas

12/10/2023 tarihli ilana ek olarak Hükümlü Cezair ve Emine oğlu, 01/01/1971 Bitlis doğumlu, Güroymak İlçesi, Girne köy/mahallesi , nüfusuna kayıtlı, MUAMMER ÇELİK , Mahkememizin 2022/493 esas sayılı dosyasında ilan ekinde yer alan Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğünün26/05/2022 tarih, E-99719992-250.02(455 005 1996)-239213 sayılı ödeme tablosu özetle Tarh edilen Vergi Aslı156.224,11TL; Vergi Aslının Gecikme Faizi130.165,56 TL, Vergi Aslının Gecikme Zammı106.951,33 TL; Vergi Ziyaı Cezası(1/2) 367.847,41 TL , (1/2) Vergi Ziyaı Cezası gecikme zammı 251.829,07 TL' borcu olduğunu bildirir ödeme tablosudur. İlanen tebliğ olunur.