T.C. ANKARA 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : E.80062796-2022/493-Ceza Dava Dosyası

Hükümlü Cezair ve Emine oğlu, 01/01/1971 Bitlis doğumlu, Güroymak İlçesi, Girne köy/mahallesi , nüfusuna kayıtlı, MUAMMER ÇELİK , Mahkememizin 2022/493 esas sayılı dosyasında ilan ekinde yer alan Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğünün26/05/2022 tarih, E-99719992-250.02(455 005 1996)-239213 sayılı ödeme tablosu dikkate alınarak, 7394 sayılı Kanunu'nun 6. Md. İle 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna eklenen geçici 34 md. Doğrultusunda yazıda belirtilen tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammı, Mahkememizin duruşma günü olan 07/02/2024 tarihine kadar ödemeye ilişkin belgeleri Mahkememize sunması halinde etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabileceği ve cezada indirim yapılacağı hususu,

Mahkememiz duruşma günü olan 07/02/2024 tarihinde satt 09:50 'de mazeretsiz duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında yargılama yapılıp karar verileceği ihtar olunur.

Sanığın tüm araştırmalar karşın, bulunup ödeme yönünden yapılan tebligatların , tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Kanunun 28. Ve 29. Ve müteakip maddeleri gereğine kararın GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilana ait gazetenin Mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve Mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.