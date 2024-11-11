T.C. Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2018/274 Esas

KARAR NO : 2024/208

Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/04/2024 tarihli ilam ile

1-Hasan ve Hatice oğlu 01/01/1995 Rakka doğumlu 99008128816 Yabancı Kimlik numaralı Ali Hasan AHMED ile

2-Hasan ve Hatice oğlu 1993 Suriye doğumlu Fehad Hasan AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış olmakla;

Sanık Ali Hasan AHMED hakkında ana dosya yönünden 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son, 3/5, 3/10-son, 3/23, TCK. 62, 52/2 maddeleri uyarınca 6.000,00 TL ve 40,00 TL ADLİ PARA CEZALARI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık Fehad Hasan AHMED hakkında birleşen 2017/385, 2017/281 dosyaları yönünden5607 Sayılı Yasanın 3/18-son, 3/5, 3/10-son, 3/23, TCK.43, 62, 52/2 maddeleri uyarınca 1 YIL 15 GÜN HAPİS ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZALARI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşması dikkate alınarak, CMK’nun 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nun 231/8. maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına; denetim süresinin herhangi bir tedbir ve yükümlülük uygulanmadan geçirilmesine, CMK'nun 231/10. maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde davanın düşürüleceğinin, aksi halde CMK’nun 231/11. maddesi uyarınca hükmün açıklanacağının bildirilmesine, bu hükmün özel defterine işlenmesine,

Suça konu kaçak eşyanın 5607 Sayılı Yasanın 13/1 madde delaletiyle TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

Katılan kurum kendini vekil ile temsil ettirdiğinden takdir edilen 17.900,00 TL ücret vekaletinin mahkum olan sanıklardan alınıp KATILAN KURUMA VERİLMESİNE,

Ana dosya yönünden 16 tebligat gideri 368 TL, keşif heyeti ücret kararları toplamı 642,34‬ TL, bilirkişi sarf kararları 1.260‬ TL, birleşen 2017/207 esas sayılı dosya yönünden 4 adet tebligat gideri olan 44 TL, bilirkişi sarf kararı 150 TL, Keşif heyeti ücret kararı 80,04 TL, birleşen 2017/366 esas sayılı dosya yönünden bilirkişi sarf kararı 150 TL, keşif heyeti ücret kararı 85,04 TL, birleşen 2017/596 esas sayılı dosya yönünden 3 adet tebligat gideri olan 37,5 TL, birleşen 2021/355 esas sayılı dosya yönünden 7 adet tebligat gideri olan 103 TL, keşif heyeti ücret kararı 82,84 TL, bilirkişi sarf kararı toplamı 750‬ TL, birleşen 2022/371 esas sayılı dosya yönünden 21 tebligat gideri olan 502 TL TOPLAM 4.224,76‬ TL yargılama giderinin mahkum olan sanıklardan TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

karar verilmiş olup iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememizce tutanak tutulmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, yargı sınırları dışında bulunuyor ise bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile sanık ceza evinde ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer Cezaevi Müdürlüğü aracılığı ile mahkememize gönderilmek üzere 7 gün içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu, hapis ve para cezaları yönünden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasal yollara başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, 7201 Sayılı Tebligat kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.