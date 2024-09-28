T.C. Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO:2024/25

DAVALI: ERTUĞRUL ERDAL- RIBEGATAN 13 KISTA 164 45 9973İSVEÇ

Davacı, AYSEL ERDAL ile Davalılar, ERTAN ERDAL, ERTUĞRUL ERDAL, FİRDEVS ERDAL, TUĞBA ERDAL, FATMA BULDUK arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Mallarının Korunması davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde 1.Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bulunan 2023/694 Esas sayılı dosyanın konusuz kalmaması ve mağdur olunmaması için açılmış olan Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası'nda verilen hükmün iptaline, tapunun Ertuğrul adına tescil edilmesine, şimdilik 5.000 TL olarak davanın devam etmesine, dava sonunda keşif değerine göre gerçek değer üzerinden harcın tamamlattırılarak karar verilmesine, Dava konusu Ankara İli, Çankaya ilçesi, Öveçler Mahallesi, 7514 ada, 10 parsel zemin katta bulunan taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir karar verilmesini talep etmiş; mahkememizin 17/01/2024 tarihli ara kararı ile dava konusu taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar verildiği anlaşılmakla belirtilen adresinize tebligat yapıldığı ancak tebligatın iade döndüğü, tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşıldığından 16/01/2024 tarihli dava dilekçesi, 16/01/2024 tarihli tensip zaptı, 17/01/2024 tarihli ihtiyati tedbir ara kararı ilanen tebliğ olunur.

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