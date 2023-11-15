T.C. ANKARA 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/158

KARAR NO : 2021/747

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2021 tarihli ilamı ile Kamu malına zarar verme suçundan eylemine uyan TCK.nun 152/1-a, maddesi uyarınca 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve hapis cezasının 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, TCK.nın 51/3 maddesi uyarınca 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Salih ve Döndü oğlu, 02/02/2001 Sarıkaya doğumlu EMRE KARA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.