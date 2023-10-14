T.C. ANKARA 45. İŞ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2020/48

DAVACI : MUSTAFA SEVEN-579796601486

DAVALI : UZAY KAĞIT PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ VE ATIK TOPLAMA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve ek raporun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

27/01/2023 tarihli bilirkişi raporu ile; Davacının davalı Uzay Kağıt Ltd Şti ve Kardelen Geri Dönüşüm Aş den tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile brüt 1881,80TL kıdem tazminatı alacağı hesaplandığı, Davacının davalı Anka Grup Ltd Şti nden brüt 19.671,57 TL kıdem tazminatı, brüt 6.992,96 TL yıllık izin ücreti, indirimsiz brüt 76.125,39 / indirimli brüt 53.287,77 TL fazla mesai ücreti, indirimsiz brüt 4.071,71 TL / indirimli brüt 2.850,20 TL UBGT ücreti ve 0 TL hafta tatili ile 0 TL ücret alacağının talep edilebileceği hesaplandığı,06/10/2023 tarihli ek raporda ise brüt 5.287,36 TL yıllık izin ücreti hesaplandığı, diğer alacak kalemleri bakımından 27/02/2023 tarihli raporda tespitleri değiştirici bir durum bulunmadığı belirtildiği, bilirkişi raporuna HMK 281.md. göre ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.