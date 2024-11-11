T.C. Ankara 5. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/534 Esas

DAVALI : MUSTAFA EŞGÜNER Hasanoğlan Bahçelievler Mah. 451 Sk. No:4A İç Kapı No:19 Elmadağ/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/02/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.