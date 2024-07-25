T.C. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C.
ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/3933 Esas
SUHA ATAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CUMHUR ATAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 10567297850
ADI SOYADI : CUMHUR ATAY
BABA ADI : KAZIM
ANA ADI : NERİMAN
DOĞUM TARİHİ : 29/10/1953
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ : AVUSTRALYA
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065603