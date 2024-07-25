T.C. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/3933 Esas

SUHA ATAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CUMHUR ATAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 10567297850

ADI SOYADI : CUMHUR ATAY

BABA ADI : KAZIM

ANA ADI : NERİMAN

DOĞUM TARİHİ : 29/10/1953

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ : AVUSTRALYA

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065603