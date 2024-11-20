T.C. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/674

KARAR NO : 2024/591

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamı ile kötü muamele suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 233/1 maddesi gereğince 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle 5728 sayılı ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın CMK 231/8 maddesi gereğince 5 YILSÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine YER OLMADIĞINA karar verilen Ali ve Fattum Kızı, 01/01/1993 İdlip doğumlu, VELAA EL TAHA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 14 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.