T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/1124 Esas
Davacı HARUN BOZKURT ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen HARUN BOZKURT hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 28195468788
ADI SOYADI : HARUN BOZKURT
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1986
DOĞUM YERİ : İSKİLİP
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|BASIN NO: ILN01911394