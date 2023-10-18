T.C. Ankara Batı 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/1124 Esas

Davacı HARUN BOZKURT ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen HARUN BOZKURT hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 28195468788

ADI SOYADI : HARUN BOZKURT

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1986

DOĞUM YERİ : İSKİLİP