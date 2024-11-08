T.C. Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/581

KARAR NO : 2024/358

DAVALI : AYŞE TİRYAKİ Yeni Mah. Alper Sk. No:15/4Polatlı/ ANKARA

Davacı Metin TİRYAKİ tarafından davalı Ayşe TİRYAKİ aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 14/05/2024 tarihli gerekçeli karar ile;

1-DAVANIN KABULÜ ile; Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yenimehmetli Mah/köyü, Cilt no:97 Hane no:12, BSN:33’de nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Şerife oğlu, 05/03/1962 Yenimehmetli doğumlu, 18421039592 T.C. Kimlik nolu davacı METİN TİRYAKİ ile aynı yer BSN:117’de nüfusa kayıtlı, Reşat ve Zeynep kızı, 26/09/1979 Polatlı doğumlu, 16321114784 T.C. kimlik nolu davalı AYŞE TİRYAKİ'nin TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar 03/07/2008 Yenimahalle doğumlu 20360870310 T.C. Kimlik numaralı ELİF TİRYAKİ ve 06/10/2009 Yenimahalle doğumlu 66652327322 T.C kimlik nolu ŞEVVAL EYLÜL TİRYAKİ'nin velayetlerinin davacı babaya verilmesine,

3-Velayeti davacı baba verilen müşterek çocuklar ile davalı anne arasında her ayın birinci ve üçüncü haftası Cumartesi günü saat 09:00'dan aynı gün 18:00'e kadar; dini bayramların ikinci günü saat 10:00'dan üçüncü günü saat 17:00'ye kadar; küçüklerin doğum gününde ve anneler gününde saat 12:00 - 16:00 arasında kişisel ilişki kurulmasına,

4-Türk Medeni Kanunun Velayet, Vesayet ve Miras hükümlerinin uygulanmasına dair Tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayeti kendisine bırakılan davacı babaya küçüklerin menkul ve gayri menkul malları varsa bunları bildirmek için defter sunmak yada ileride menkul yada gayri menkul mal edinmesi halinde bunlara ilişkin değişiklikleri bildirmek üzere edinme tarihinden itibaren bir ay süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmaması, mal varlığındaki önemli değişiklikleri bildirmemesi, çocuğun mallarını yönetmekte yeterince özen göstermemesi, yada mallarını tehlikeye düşürmesi halinde TMK nun 360 ve 361 maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususunda ihtarat yapılmasına, ( ihtarat yapıldı)

5-Davacı erkeğin maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00-TL maddi tazminatın kararın kesinleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair istemin reddine,

6-Davacı erkeğin manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 105.000,00-TL manevi tazminatın kararın kesinleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair istemin reddine,

7-Davada alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL'nin mahsubu ile bakiye 157,75 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan 269,85TL başvuru harcı, 269,85 TL peşin harç, 16.328,00 TL tebligat masrafı olmak üzere toplam 16.867,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-HMK 333.maddesi uyarınca yatırılan gider avansında masraflar düşüldükten sonra kalan kısmın yatırana iadesine,

11-Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı AYŞE TİRYAKİ adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.