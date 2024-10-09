T.C. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/1086

Davacı BURHAN KUZAN, HARUN KIRTAY, İBRAHİM KUZAN, MUHARREM KIRTAY, MUSTAFA KUZAN, NAZIM KUZAN, SEBAHATTİN KIRTAY, SEFA KIRTAY, YUSUF KUZAN tarafından davalı İSNA YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT ISI SİSTEMLERİ NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle; Açılan bu davanın yargılaması 27/11/2024 günü saat 12:05'e bırakılmıştır.İ.İ.K.'nun 166/2 ve 178/2maddeleri uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.