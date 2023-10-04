T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/309

KARAR NO : 2023/716

DAVALI : ULVİ OZAN BİNGÖL - T.C.NO:43828783632

Davacı S.S. Doğuş Asil Kent KYK tarafından aleyhinize açılan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle, mahkememizce tarafınıza dava dilekçesi, ön inceleme duruşma gününü bildirir tensip tutanağı ilanentebliğ edilmiş, bu nedenle de istinaf başvuru dilekçesinin ilanentebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı S.S. Doğuş Asil Kent KYK vekili 06/09/2023 tarihli dilekçesi ile mahkememizce verilen kararı istinaf etmiş olup istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere, ilanen tebliğ olunur.