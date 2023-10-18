T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2016/17868 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/17868 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 119 Ada, 21 Parsel sayılı taşınmazın tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Oltan-Yenimahalle Mahallesi, Yenisu Mevkii 119 Ada 21 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 23.563,32 m2

İmar Durumu :Yarısı Cami, Konut alanında,Taks:0,30,Emsal:0,90Hmax:9,50 m olacak şekildedir. Taşınmazın 18.madde uygulamasının tamamlanmadığı bilgisi alınmıştır. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasına sonrası uygundur.

Kıymeti : 3.673.259,84 TL -

KDV Oranı : %10 -

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve İpotek

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.