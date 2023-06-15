T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Yayın Tarihi:
2023/3002 TLMT.
TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3002 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.055.000,00 TL
|1
|Taşıt
|06 HC 5218 Plakalı, 2015 Model, BMW Marka, X5 XDRİVE 25D 2015 Tipli, 74209209 Motor No'lu, WBAKS2106F0N37376 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 12:30
(İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01846339