T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi:


2023/3002 TLMT.

TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3002 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.055.000,00 TL1Taşıt06 HC 5218 Plakalı, 2015 Model, BMW Marka, X5 XDRİVE 25D 2015 Tipli, 74209209 Motor No'lu, WBAKS2106F0N37376 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 12:30

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01846339