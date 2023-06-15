T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2023 / 00:01



2023/3002 TLMT.

TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3002 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.055.000,00 TL 1 Taşıt 06 HC 5218 Plakalı, 2015 Model, BMW Marka, X5 XDRİVE 25D 2015 Tipli, 74209209 Motor No'lu, WBAKS2106F0N37376 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 12:30

(İİK m.114/4)