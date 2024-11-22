T.C.Ankara Batı İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 / 00:01

T.C.ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/4939 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4939 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48749 Ada, 2 Parsel, C Blok 2. Bodrum Kat 12 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Proje uyarınca faydalı (net) alanı 225 m2,brüt alanı 237 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje uyarınca tek hacimli dükkan bölümünden müteşekkildir. Proje harici 13 bb nolu dükkan ve 2 bb nolu dükkanile arasındaki bölme duvarlar kaldırılmış olup 2, 12, 13 bb nolu dükkanlar birleştirilmiştir. Kiracı tarafından 2 ve 13 bb nolu dükkan ile birlikte fitness salonu olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Fatih Sultan Mah. Üniversite Cad. Arsia Studios Shopping No:44/12 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 8.106,00 m2

Arsa Payı : 27/8106

İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Sosyal-Ticari ve Kültürel Tesis alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;E:1.2, Yençok: 26 kattır.

Kıymeti : 6.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tedaş lehine trafo yeri için 99 yıllığına kira şerhi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi lehine 6375 m² sahada daimi irtifak hakkı ile Etimesgut Belediyesinin 27/10/2021 tarih, 37476 sayılı yazıları ekinde "Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20/10/2021 tarih 2021/1960 Esas, 2021/1832 Karar sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği iptal edilmiştir." şerhi bulunmaktadır. Bu şerhler haricinde ipotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:05 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:05 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.