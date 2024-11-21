T.C.Ankara Batı icra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/3089 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3089 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, Şeker Mahalle/Köy, 45062 Ada, 17 Parsel, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm özellikli taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz projesine ve fiili duruma göre; 90 m² net, 104 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmaz yerinde3 oda, salon, mutfak, banyo,wc, antre, alanlarından oluşmaktadır. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumdadır. Taşınmazın keşif anında borçlu yakını tarafından kullanılmakta olduğu bilgisi edinilmiştir. Fiili durumu meskendir.

Adresi: Şeker Mahallesi 1408 Cadde Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 740 m2

Arsa Payı: 60/740

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:06 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:06 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.