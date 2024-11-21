T.C.Ankara Batı icra Dairesi'nden
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/3089 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3089 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, Şeker Mahalle/Köy, 45062 Ada, 17 Parsel, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm özellikli taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz projesine ve fiili duruma göre; 90 m² net, 104 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmaz yerinde3 oda, salon, mutfak, banyo,wc, antre, alanlarından oluşmaktadır. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumdadır. Taşınmazın keşif anında borçlu yakını tarafından kullanılmakta olduğu bilgisi edinilmiştir. Fiili durumu meskendir.
Adresi: Şeker Mahallesi 1408 Cadde Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü: 740 m2
Arsa Payı: 60/740
İmar Durumu: Var
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:06
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02124856