T.C. Ankara Batı Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47242 Ada, 4 Parsel, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, Çambayırı Caddesi ve tapunun 47242 ada, 4 parselinde kaindir. Arsa nitelikli taşınmaz 778,00 m2yüzölçümündedir. İmar bilgileri doğrultusunda taşınmaz arsa üzerine 0,35 x 778,00 m2 = 272,30 m2brüt inşaat alanı olan konut binası yapılabilecektir. Yeni Bağlıca mahallesinde 85074 nolu parselasyon planı kapsamında konut alanı olarak ayrılmıştır. Yapı yüksekliğinin Yençok 18 kat olacak şekile yapılaşma koşulu bulunduğu bildirilmiştir. Parselin etrafında serpintili olarak inşaat halinde villalar ile 5,7,9 katlı blok binalar bulunmaktadır. Okul, cami, alışveriş yerleri, park gibi yerlere uzak konumdadır. arsanın imar yolları açılmamış olup Çambayırı caddesine yakın konumdadır. Topoğrafik yapısı hafiif eğimli yapıda olup üzerinde ev ağaç gibi muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşım imkanları taşınmaza yaklaşık 500 mt mesafede bulunan Etimesgut Bulvarı üzerinde bulunmaktadır.

Adresi : Bağlıca Mahallesi Çambayırı Caddesi Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 778 m2

İmar Durumu : konut alanı.

Kıymeti : 7.002.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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