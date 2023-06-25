T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2020/6279 TLMT.

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2023 / 00:01

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6279 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden Tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 625 m²

Kıymeti : 203.125,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 600 m²

Kıymeti : 195.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 568 m²

Kıymeti : 184.600,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 587 m²

Kıymeti : 190.775,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:36

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 620 m²

Kıymeti : 201.500,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:47

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 753 m²

Kıymeti : 263.550,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:58

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 564 m²

Kıymeti : 676.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:09

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 563 m²

Kıymeti : 675.600,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:20

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 565 m²

Kıymeti : 678.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:31

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:05

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:16

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:27

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:38

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:49

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 581 m²

Kıymeti : 697.200,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:02

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 557 m²

Kıymeti : 189.380,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:01

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 602 m²

Kıymeti : 189.630,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:11

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 675 m²

Kıymeti : 212.625,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:22

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 644 m²

Kıymeti : 202.860,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:33

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 550 m²

Kıymeti : 173.250,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:44

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 550 m²

Kıymeti : 173.250,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:55

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 550 m²

Kıymeti : 187.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:06

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 550 m²

Kıymeti : 187.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 12:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:17

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 548 m²

Kıymeti : 172.620,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 12:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:28

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 550 m²

Kıymeti : 173.250,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:36

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 11 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 550 m²

Kıymeti : 173.250,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:47

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 12 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 573 m²

Kıymeti : 180.495,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 13:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:58

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 13 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz

Yüzölçümü : 552 m²

Kıymeti : 187.680,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 14:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 14:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:42

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 NOLU Taşınmazların;

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Sincan Belediyesi internet sitesinde yapılan incelemede dava konusu taşınmazların Emsal:0.40, 2 Kat Konut Alanı imarlı olduğu anlaşılmıştır.

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 NOLU Taşınmazların;

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 2 katlı E:0,40 HMax:6,50m. olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Tüm Taşınmazlar Yönünden;

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.