T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2020/6279 TLMT.
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6279 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden Tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 625 m²
Kıymeti : 203.125,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:03
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 600 m²
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:14
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 568 m²
Kıymeti : 184.600,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 587 m²
Kıymeti : 190.775,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:36
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 620 m²
Kıymeti : 201.500,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:47
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1268 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 753 m²
Kıymeti : 263.550,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:58
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 564 m²
Kıymeti : 676.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:09
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 563 m²
Kıymeti : 675.600,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:20
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 565 m²
Kıymeti : 678.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:31
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:05
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:16
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:27
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:38
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 13:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 13:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:49
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 581 m²
Kıymeti : 697.200,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 14:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:02
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 557 m²
Kıymeti : 189.380,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:01
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 602 m²
Kıymeti : 189.630,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:11
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 675 m²
Kıymeti : 212.625,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:22
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 644 m²
Kıymeti : 202.860,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:33
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 550 m²
Kıymeti : 173.250,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:44
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 550 m²
Kıymeti : 173.250,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:55
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 550 m²
Kıymeti : 187.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 12:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:06
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 550 m²
Kıymeti : 187.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 12:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 12:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:17
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 548 m²
Kıymeti : 172.620,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 12:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 12:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:28
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 550 m²
Kıymeti : 173.250,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:36
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 11 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 550 m²
Kıymeti : 173.250,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 13:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:47
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 12 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 573 m²
Kıymeti : 180.495,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 13:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 13:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 13:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:58
28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 13 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet ede tam hissesine ait taşınmaz
Yüzölçümü : 552 m²
Kıymeti : 187.680,00 TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 14:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:42
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 NOLU Taşınmazların;
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Sincan Belediyesi internet sitesinde yapılan incelemede dava konusu taşınmazların Emsal:0.40, 2 Kat Konut Alanı imarlı olduğu anlaşılmıştır.
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 NOLU Taşınmazların;
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 2 katlı E:0,40 HMax:6,50m. olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Tüm Taşınmazlar Yönünden;
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01852837