T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2023/34841 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34841 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, ETİMESGUT İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46483 Ada, 1 Parsel, A BLOK 3.BODRUM KAT 1 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (3. Bodrum Kat 1 bb nolu Oto Yıkama) Proje uyarınca faydalı (net) alanı 36 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje uyarınca brüt alanı 42 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje uyarınca; oto yıkama ve wc bölümlerinden müteşekkildir. Proje harici kapalı otopark ile arasındaki bölme duvarlar kaldırılmış olup halihazırda proje uyarınca kapalı otopark alanının ~255 m2'lik kısmı halihazırda keşfe konu taşınmaz kullanımındadır. Kiracı tarafından oto yıkama-oto kuaför olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Göksu Mahallesi Erzurum Kongresi Cad Meydan Eryaman No:10 I Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 17.700,00 m2

Arsa Payı : 9/17700

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı PARSEL 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca konut + ticaret alanı lejantlı olup yapılaşma şartları toplam inşaat alanı 35.400 m2, yençok:8 kattır

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.