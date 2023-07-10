T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :Ankara ili, Sincan ili, Sincan Mahallesi, 309 ada, 22 parsel, Zemin Kat 1 nolu dükkan" Ana taşınmaz: Bina Atatürk Mahallesi, Meltem Sokağa cephelidir. Binada bodrum katta ve zemin katta 1dükkan, normal katlarda 1 er adet olmak üzere 3mesken olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bitişik nizam betonarme karkas olarak zemin +3 normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina girişi ön cepheden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cepheleri serpme sıvalıdır. Giriş kapısı demir doğramadır. Giriş zemini, merdivenleri ve kat holleri mozaik kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Bina kuş uçuşu yaklaşık olarak, Lale caddesine 30m, Vatan caddesine 100m. Lale yeraltı çarşısına 200m., Sincan Belediye Binasına 480m., Koru Sincan Hastanesine 380m., Sincan İlçe Nufus müdürlüğüne 180m.mesafededir. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı dükkan: Dükkan giriş kapısı zemin kattan Meltem sokaktan sağlanmakta olup, 18/A kapı numaralıdır. Giriş kapısı ve ön cephe vitrini temperli camdır. Mimari projesinde tek bölümden oluşan WC li dükkandır. Fiilen dükkan iç kısmı alçıpanla bölünerek 3 bölüm oluşturulmuştur. İlk bölüm satış bölümü, orta bölümü tamirat bölümü, arka bölümü mutfaktır. Zeminler Seramik kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Satış bölümünün tavanı asma tavandır. Mutfak bölümünde bir duvarda mermer tezgah ve suntalam kapaklı dolap bulunmaktadır. WC; Merdiven altına yapılmıştır. Zemini ve duvarları seramik kaplı, tuvalet taşlı ve lavaboludur. Dükkanın kullanım alanı toplamı 67,00 m² olarak ölçülmüştür. Fiilen kirada olup, Zengin Aksesuar Telefon satış ve tamir atölyesi olarak kullanılmaktadır., 93 m2 yüzölçümü, Meltem Sokak 18/A Sincan / ANKARA adresli

Adresi : Meltem Sokak 18/A Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 93 m2

İmar Durumu : 4 katlı ticaret alanı olarak ayrılmış olup Zemin Kat 1 nolu dükkan"'ın satışından ibarettir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.