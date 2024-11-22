T.C.Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 / 00:01

T.C.ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/498 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/498 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, YUVA-1 Mahalle/Köy, 43090 Ada, 5 Parsel, B BLOK 3. KAT 10 NOLU Nolu Bağımsız bölüm.

Adresi :Turgut Özal (Tapuda Yuva) Mahallesi, 2611.Sokak, Çınar Park Sitesi, No:4B/10, Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 4.792 m2

Arsa Payı : 117/4792

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Konut Alanı, Ayrık Nizam, E: 1,00, Yençok: 25 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 3.860.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:06 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:06 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.