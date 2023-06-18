T.C. ANKARA10. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Haziran 2023 / 00:01



Sayı :2021/757 Esas

Mahkememiz 2021/757 esas sayılı dosyasının 31/05/2023 tarihli ara kararı uyarınca 12124027672 TC kimlik nolu davacı Metin DÜNDAR ve davalılardan 12121027736 TC kimlik nolu Mehmet DÜNDAR arasındaki babalık davasında davalılardan Mehmet DÜNDAR'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden ön inceleme ve tahkikat duruşma gününün HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 16/11/2023 günü, saat09:55'te yapılacağı, duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur. Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.