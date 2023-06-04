T.C. ANKARA10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : E.37423631-2022/415-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 25/04/2023 tarih 2022/415 Esas ve 2023/383 karar sayılı ilamı ile 24287629976 TC. kimlik numaralı, Osman ve Naime oğlu, 17/09/1970 Frankfurt/Almanya doğumlu, Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Güneyli nüfusuna kayıtlı, sanık Çetin Vural hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucunda; 2011, 2012, 2013 takvim yıllarında Sahte Fatura Düzenleme suçundan mahkememizin 2014/233 Esas ve 2017/508 karar sayılı ilamı ile 3 kez ayrı ayrı hükmolunan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezalarına ilişkin mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasına,Hükümlünün sübut bulan 2011, 2012, 2013 takvim yıllarında birden fazla sahte fatura düzenleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b, 7394 sayılı kanunun 4. Maddesiyle değişik 213 sayılı kanunun 359/6. maddesi delaletiyle TCK'nın 43/1, 62/1, 53/1 maddesi uyarınca 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen hükümlünün adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.