T.C. ANKARA11. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 / 00:01



ESAS SAYISI : 2019/623

KARAR SAYISI : 2023/57

MÜŞTEKİ : ÇAĞLAR KALABAŞ

VEKİLİ : AV. MEHMET ZEKİ KAPLAN

SANIK : ZİYA KIRKBİR, Ostim OSB Mah. 1203. Sok. No:13 Yenimahalle / ANKARA

DAVA : Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Yukarıda yazılı olduğu şekilde müşteki Çağlar KALABAŞ vekili Av. Emre KAYA tarafından SANIK ZİYA KIRKBİR aleyhine açılan Karşılıksız Çek Keşide Etmek davasının yargılaması sonucunda, 23/02/2023 tarihli 2019/623 Esas 2023/57 Karar sayılı ilamı ile ''5941 sayılı Çek Kanunu'nun Değişik 5/1. maddesi gereğince NETİCETEN 97.970,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA'' hükmedilmiş ve gerekçeli kararın sanığın ''Ostim OSB Mah. 1203. Sok. No:13 Yenimahalle/ANKARA'' adresine tebliğ edilemediğinden ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Gerekçeli Kararın ilanın çıktığı günden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.