T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/736 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın

Tapuda Kayıtlı Bulunduğu Yer : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, susuz mah/köyü,

Ada No : 210

Parsel No : 266

Malik/Maliklerin Ad ve Soyadları : İSA YILDIRIM

Kamulaştırmayı Yapan

İdarenin Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dava Hakkı :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Dava Açmama Hali :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Banka Adı :Vakıfbank Dışkapı Adliyesi Bağlı Şubesi (Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka)

Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından malik/malikler aleyhine açılan davanın mahkememizin 2023/736 Esas na kaydının yapıldığı,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.