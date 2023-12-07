T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/736 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın
Tapuda Kayıtlı Bulunduğu Yer : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, susuz mah/köyü,
Ada No : 210
Parsel No : 266
Malik/Maliklerin Ad ve Soyadları : İSA YILDIRIM
Kamulaştırmayı Yapan
İdarenin Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dava Hakkı :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
Dava Açmama Hali :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
Banka Adı :Vakıfbank Dışkapı Adliyesi Bağlı Şubesi (Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka)
Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından malik/malikler aleyhine açılan davanın mahkememizin 2023/736 Esas na kaydının yapıldığı,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01945507