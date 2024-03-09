T.C. ANKARA16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/749
KARAR NO : 2023/573
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06.06.2023 tarihli ilamı ile Karşılıksız Yararlanma suçundan TCK'nun 163/3, 62/1, 52/2, maddeleri gereğince Neticeten 6.000, TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ali ve Feruza oğlu, 04.04.1979 Ankara doğumlu VELİ AÇIKGÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Yargıtay'a temyiz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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|BASIN NO: ILN01997559