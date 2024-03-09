T.C. ANKARA16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/749

KARAR NO : 2023/573

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06.06.2023 tarihli ilamı ile Karşılıksız Yararlanma suçundan TCK'nun 163/3, 62/1, 52/2, maddeleri gereğince Neticeten 6.000, TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ali ve Feruza oğlu, 04.04.1979 Ankara doğumlu VELİ AÇIKGÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Yargıtay'a temyiz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.