T.C. ANKARA25. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01



Sayı : E.88900220-2017/935-Ceza Dava Dosyası

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanık Fedayi UZUN T.C. KİMLİK NO: 59419556318) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşma ara kararı uyarınca;

Sanık Fedayi UZUN hakkında soruşturma aşamasında hakkında yakalama emri düzenlendiği, yine mahkememizce soruşturma aşamasında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılmasına karar verilerek, mahkememizce yeniden yakalama emri düzenlendiği ve sanığın bu güne kadar yakalanamadığı, mahkememizde hazır bulundurulamadığı ve savunmasının alınamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2-a maddesi gereğince "Sanık Fedayi UZUN ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesine başvurmadığınız takdirde kaçak olduğunuza karar verilebileceği ve hakkınızda CMK'nun 248. maddesinde belirtilen tedbirlere hükmedilebileceği hususunun ihtarına" karar verilmiştir.